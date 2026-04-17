Carlos Alcaraz salterà anche il torneo di Madrid. Lo ha annunciato lo stesso campione spagnolo con un post sui social. «Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo - scrive il murciano che posta una foto dove mostra il polso destro dolorante - Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto».

Nella giornata di mercoledì, lo spagnolo in una conferenza stampa post ritiro aveva annunciato il suo forfait dall’Atp 500 della Catalogna, parlando dell’infortunio come di un problema «più serio di quanto tutti ci aspettassimo». Oggi il nuovo annuncio, che lo danneggia non poco nella lotta per il primo posto nel Ranking ATP con Jannik Sinner, che potrebbe rimanere al comando della classifica mondiale fino a Wimbledon.

(Unioneonline)

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