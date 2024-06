Albertino Melis è il nuovo allenatore del Vecchio Borgo Sant’Elia (Prima categoria). C’è l’accordo tra il tecnico sinnaese e la società cagliaritana. Subentra a Miro Murgia che dopo otto stagioni ha deciso, per motivi di lavoro, di lasciare la guida tecnica. In tutti questi anni, Murgia ha fatto un gran lavoro ottenendo sempre grandi risultati, soprattutto valorizzando tanti giovani del quartiere cagliaritano. Resterà vicino alla società in particolare per curare il “progetto sociale” che riguarda bambini e ragazzi della zona.

Melis nella scorsa stagione ha guidato la Città di Selargius Dolianova conquistando un ottimo quarto posto senza mai perdere in casa e con la miglior difesa. Ora pensa già alla prossima stagione. «Non vedo l’ora di iniziare. Sono felicissimo di essere approdato in questa grande società che ringrazio per la fiducia accordatami. Una nuova avventura che mi affascina. Lavoreremo subito per allestire la squadra sempre puntando sui giovani».

