Weekend dedicato alla categoria Under 14 allo Stadio Biagio Pirina di Arzachena, dove dalle 18 di oggi sino a domenica pomeriggio si terrà la prima edizione del Trofeo Città di Arzachena. La manifestazione giovanile è organizzata dalla Sigma Cagliari e prevede due fasi: una con la fase a gironi, oggi e domani, a seguire domenica le finali per stabilire le varie posizioni.

Otto le società partecipanti: cinque sarde e tre lombarde. Nel Girone A figurano Atalanta, Pirri, Torres e Vigor Milano, nel B Aldini, Arzachena, Cagliari e Porto Torres. I bergamaschi, il Cagliari e la Torres sono le formazioni professionistiche, mentre Aldini e Vigor Milano sono fra le principali realtà dilettantistiche della Lombardia.

Si parte oggi alle 18, con sfide fino alle 21.05. Domani invece in campo dalle 9.30 alle 21.15. Domenica gli incontri di classificazione dalle 9 con la finalissima alle 13.30 e le premiazioni a seguire, alla presenza di rappresentanti istituzionali e sportivi, con interventi ufficiali delle autorità presenti. Il programma prevede che giochino contro le quarte dei due giorni per 7°-8° posto, le terze per 5°-6° posto, poi semifinali con 1ª Girone A contro 2ª Girone B e 1ª Girone B contro 2ª Girone A, le cui vincenti si affronteranno in finale.

«Ho voluto portare un grande torneo giovanile nel posto, Arzachena, che mi ha fatto crescere, dove sono nato e dove sono orgoglioso di aver passato i migliori anni della mia vita», afferma Pasquale Cossu, presidente della Sigma Cagliari che organizza la manifestazione. «Saranno tre giorni di sanissimo sport, in una buona cornice di pubblico, per un evento interamente patrocinato dalla Regione Sardegna - Assessorato allo Sport, Cultura e Spettacolo così come dal Comune di Arzachena. Ringrazio dell'ospitalità l'Arzachena Academy per lo stadio, il sindaco e l'assessore allo Sport dell'amministrazione comunale».

