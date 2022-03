Ha preso il via ieri il massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile, la Serie C, con due gironi da sette compagini maschili e un girone da sette femminile.

Nel girone 1 maschile, fa valere il fattore campo il Tc A.Novelli, che batte 4-2 il Tennis Elmas a La Maddalena. Vittorie in Gallura per il Tc Ghilarza (6-0 a Olbia contro il Tc Terranova) e per il Tc Cagliari (5-1 sui campi del Tc Arzachena).

Nel girone 2, si registrano ugualmente un successo casalingo (il 6-0 del Ct Decimomannu sul Ct Macomer) e due esterni (5-1 del Tc Moneta 2021 a Sassari, in casa della Torres Tennis, e 6-0 del Quattro Mori Tennis Team sui campi del Tc Ittiri, con un singolare e un doppio persi dai padroni di casa per rinuncia).

Il girone unico femminile si era aperto giovedì a Monte Urpinu, con il derby che ha visto il Tc Cagliari A imporsi per 4-0 sul B. Stesso risultato a Sassari per la Torres sul Tc Alghero, mentre il Ct Decimomannu ha vinto 3-1 in casa del Quattro Mori.

