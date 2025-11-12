È tutto pronto a Cagliari per l’inizio del Campionato Regionale a Squadre di Padel, organizzato dal Libertas Caam, che prenderà ufficialmente il via domani 13 novembre 2025 presso i campi della Ferrini. L’atteso torneo, che si concluderà a marzo 2026, vedrà sfidarsi nove squadre pronte a darsi battaglia ogni giovedì sera per conquistare il titolo.

Le formazioni iscritte sono: Ale-Bal, Ferrini A, Ferrini B, Sardegna, Cagliari, Sardinia Sport Club, I Pugliesi, Antonianum e Albedo. L’esordio del campionato si annuncia subito ricco di emozioni. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea, con fischio d’inizio alle 19:30. Sul campo 1 si affronteranno Ale-Bal e Ferrini A, due squadre che promettono grande spettacolo.

Nel campo 2, Ferrini B se la vedrà con Sardegna, mentre nel campo 3 andrà in scena il confronto tra Cagliari e Sardinia Sport Club, due formazioni molto attese. Chiude il programma la sfida tra I Pugliesi e Antoianum, in programma nel campo 4. A riposo, come da regolamento per la presenza di nove squadre, sarà Albedo. Un torneo all’insegna dello sport e della passione

