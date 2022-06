Ultimi impegni prima delle meritate vacanze nel torneo di Promozione regionale di basket.

Playoff. Archiviato il torneo al Nord, con la vittoria della Gabetti Masters nella final four dello scorsco weekend, a Sud via ai playoff. La formula prevede quarti di finale con gare di sola andata, in casa della formazione che nella regular season si è piazzata meglio in classifica. Al termine del lunghissimo torneo, alla fine, è stato Carloforte a chiudere davanti a tutti, grazie al filotto di vittorie ottenuto nel corso dei recuperi delle ultime settimane. A pari punti il Sinis che, però, partirà dalla seconda piazza per gli scontri diretti a sfavore. Il podio è chiuso dal Jolly Dolianova. Al quarto posto la Sulcis Spes Sant’Antioco che per lunghi tratti ha guidato la classifica. Chiudono il plotone delle qualificate Su Planu, Condor Monserrato, Poetto e Spirito Sportivo.

Il Quadro. Ecco il programma dei quarti di finale: Carloforte – Spirito Sportivo, domani ore 20; Sinis – Poetto, oggi ore 21; Jolly Dolianova – Condor Monserrato, domani ore 19.15; Sulcis Spes Sant’Antioco – Su Planu domani ore 19.

