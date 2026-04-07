Iniziano domenica i campionati regionale di Serie D di tennis a squadre.

Nel maschile, si gioca dalla D1 alla D4, mentre il femminile propone gironi di D1 e D2.

In D1 maschile partecipano 12 squadre suddivise in 2 gironi da 6. Si qualificano ai playoff le prime 4 di ciascun girone, che si contenderanno 4 promozioni in Serie C, mentre altre 4 squadre (le ultime 2 di ogni girone) retrocederanno in D2.

La D2 propone 24 squadre in 4 gironi da 6. Le prime 2 di ogni girone di qualificano ai playoff per inseguire le 4 promozioni, mentre le ultime 2 giocheranno i playout per evitare le 4 retrocessioni.

In D3 ci sono 36 squadre, suddivise in 6 gironi da 6. Ai playoff le prime 2 di ciascun girone, con 4 promozioni complessive. Le ultime classificate retrocedono, mentre le quinte disputeranno i playout per scongiurare le ulteriori 2 retrocessioni.

La D4 è composta da 124 squadre, che compongono 9 gironi da 6 e 14 da 5. Si qualificano ai playoff le prime due di ciascun girone: in palio 8 promozioni.

In D1 femminile partecipano 12 squadre suddivise in 2 gironi da 6. Si qualificano ai playoff le prime 2 di ciascun girone, che si contenderanno 2 promozioni in Serie C, mentre le ultime 2 squadre

dei gironi giocheranno i playout per evitare 2 retrocessioni.

La D2 presenta 45 squadre, suddivise in 5 gironi da 6 e 3 da 5. Si qualificano ai playoff le prime 2 di ciascun girone, che si contenderanno complessivamente 4 promozioni.

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