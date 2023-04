Con il primo turno delle qualificazioni maschili, inizia domani il treno primaverile dei tornei Itf Combined sui campi del Forte Village. Per cinque settimane, i campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula ospiteranno altrettanti tornei internazionali maschili e femminili. In campo chi cerca di entrare nel mondo del tennis che conta e chi, dopo un periodo opaco, ci vuole tornare.

L'entry list del primo Itf maschile è aperto dai due finalisti dell'ultimo torneo disputato qui nel 2022, il davisman polacco Daniel Michalski (278 della classifica mondiale) e il tedesco Timo Stodder (303 Atp). Al netto di wild card, qualificazioni e forfait dell'ultim'ora, saranno almeno dieci gli italiani nel main draw: Francesco Forti (402 Atp e lo scorso anno in campo nelle qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia), Gianmarco Ferrari (421), Enrico Dalla Valle (468), Federico Iannaccone (564), Andrea Picchione (675), Davide Galoppini (719), Luigi Sorrentino (725), Fabrizio Andaloro (784), Gabriele Pennaforti (858) e Stefano Reitano (875), mentre tanti disputeranno le qualificazioni.

Interessante il campo partecipanti nel femminile, aperto dalla mancina olandese Arantxa Rus (130 Wta, con un passato da numero 61 e tanti trofei in bacheca). In campo anche la greca Valentini Grammatikopoulou (198 Wta), la tedesca Katharina Hobgarski (212, ha vinto un torneo su questi campi lo scorso settembre), la romena Miriam Bianca Bulgaru (255, gioca il campionato italiano di Serie B a squadre con la Torres Tennis) e la turca Cagla Buyukakcay (ex Top 60, ora è 200 posti più giù). Unica italiana sicura nel main draw è Matilde Paoletti (296).

Possibile la presenza di qualche tennista sardo, che potranno firmare sul posto per le qualificazioni o entrare in tabellone tramite wild card.

© Riproduzione riservata