Santa Margherita di Pula si appresta a vivere le sei avvincenti settimane dei tornei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Da lunedì 15 settembre a domenica 26 ottobre, i campi in terra battuta del Forte Village ospiteranno i 12 tornei, che avranno un montepremi di 30mila dollari ciascuno, per un ammontare complessivo di 360mila dollari, in costante crescita rispetto al 2024.

Al via atleti provenienti da oltre 30 nazioni dei 5 continenti, un mix di atleti esperti, a caccia di punti per scalare nuovamente le classifiche, e giovani promesse che a Santa Margherita di Pula cercano un trampolino di lancio. In uno dei tornei più rilevanti e attesi del panorama tricolore, ci sarà anche una nutritissima rappresentanza italiana e non mancheranno i tennisti sardi, sia quelli già presenti nella classifica mondiale, sia quelli che ambiscono a ritagliarcisi un posto.

I trionfatori. Negli anni, sui campi del Forte Village, si sono avvicendati partecipanti di rilievo. Tra i vincitori, spiccano nell’albo d’oro i nomi dell’attuale numero 2 del mondo Jannik Sinner (nel 2019) e quello della numero 5 Wta Jasmine Paolini. Presenze significative anche quelle del norvegese Casper Ruud, del greco Stefanos Tsitsipas e degli azzurri Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori. Nel torneo femminile, in campo anche la ceca Barbora Krejcikova, la spagnola Paula Badosa Gibert, la greca Maria Sakkari, la canadese Bianca Andreescu, la lettone Jelena Ostapenko e le italiane Deborah Chiesa, Giulia Gatto Monticone e Martina Trevisan.

