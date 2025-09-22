Premi all’Italia Under 23 come miglior squadra, a Martina Vassallo e Christian Sarsilli come miglior pugile per le categorie femminile e maschile e a Flippo Minniti come miglior atleta. Sono i riconoscimenti assegnati al termine della tre giorni disputata a Sassari per il “Trofeo Shardana di boxe 2025 - primo Memorial Antonio Demontis”, organizzato da AutoA, Autonoleggi Demontis e Boxing Team Erittu .

Sul ring è andato in scena un confronto fra atleti e atlete delle Nazionali categoria Under 23 di Italia, Croazia e Irlanda, che ha catalizzato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati nelle giornate di ieri e di venerdì scorso.

La giornata di sabato è stata interamente dedicata alla boxe made in Sardegna con le Semifinali regionali Under 19 valide per l’accesso alla fase Nazionale e altri incontri fra pugili sassaresi e isolani. Tra i vincitori Giovanni Mereu dell’Aurora Calangianus (Under 15), Bruno Sabino del Boxing Club Sassari, Davide Pagliarulo (Se. Sa Boxing), Michele Argiolas (Asd Elmas Boxe Locci), Fabiano Canu (Asd Corner Gym Boxe), Riccardo Razzoli (Asd Boxing Team Erittu)e Filippo Minniti del Boxing Team Erittu

