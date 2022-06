Successo di partecipanti per la dodicesima edizione dell'Open Racugno, che ha visto 214 partecipanti sui campi del Tennis Elmas. La vittoria è andata a Dario Nicolini (Ct Decimomannu) nel tabellone maschile e a Gaia Schirru (Sporting Ct Quartu) nel femminile.

Tra gli uomini. Nel maschile, Nicolini, accreditato della terza testa di serie, l'ha spuntata 3-6, 6-2, 10-4 su Filippo Clemente nei quarti e 2-6, 6-4 10-7 su Daniel Matteo Lena, prima di superare in finale il suo compagno di circolo, Stefano Zedda, numero 1 del seeding, 7-5, 0-6, 11-9. “Ho 37 anni e sono ancora un Seconda categoria”, ha dichiarato dopo la finale il vincitore, che ha ringraziato il pubblico presente, ricordando sorridendo un punto probabilmente fondamentale: “sul 6-8 nel matchtiebreak ho tirato un rovescio vincente dalla Statale”.

Per le donne. Nel femminile, la favorita della vigilia Schirru ha lasciato le briciole alle sue avversaria, entrambe tesserata per il Quattro Mori Tennis Team: 6-2, 6-0 l'Under 16 Francesca Gioia Melis in semifinale e non lasciando giochi all'Under 14 Chiara Dasara in finale.

Tra i Terza maschili, vittoria per il “padrone di casa” Francesco Contu, 6-2, 2-6, 10-4 su Clemente.

Nei Quarta, finale tra due portacolori del circolo ospitante nel maschile, con Gabriele Perotta che ha battuto 4-6, 6-2, 10-2 Paolo Fadda) e per Francesca Gioia Melis nel femminile (7-5, 7-6 sull'Under 18 Daniela Carta del Tc Sporting Iglesias).

