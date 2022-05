Il Beach Soccer ritorna a Cagliari e lo fa per chiudere gli appuntamenti dell'estate in Serie A maschile. Dal 5 al 7 agosto al Poetto in programma le Final Eight, con quarti, semifinali e finali, così come i playoff promozione che mettono in palio gli ultimi posti disponibili nelle due Poule nella prossima stagione. Il capoluogo isolano sarà lo scenario della settima e ultima tappa della diciottesima edizione del torneo, che prenderà il via dal 2 al 5 giugno a Pescara, inizialmente con la Supercoppa Italiana. Fra le partecipanti anche il Cagliari Beach Soccer, che giocherà nella Poule Promozione.

Il programma. Per la Poule Promozione si comincia fra tre settimane. Alle 17.15 di venerdì 3 giugno il Cagliari Beach Soccer debutterà contro Milano, poi il giorno dopo alle 16 sfiderà Ecosistem Lamezia Soccer e chiuderà la prima tappa di Pescara contro il Seatram Chiavari BS domenica 5 giugno alle 10.30. Poi il resto del programma, con la Poule Promozione che prevede in tutto nove giornate (tre tappe) in gare di sola andata. A breve la presentazione della squadra, fra i giocatori in rosa Amado Rolón e Néstor Medina.

Il commento. “Siamo contenti e onorati di ospitare la manifestazione di chiusura del Beach Soccer Nazionale 2022 nello splendido scenario del Poetto della città di Cagliari”, la soddisfazione di Gianni Cadoni, Presidente del Comitato Regionale Sardegna. “Ringrazio l’Amministrazione Comunale e il dipartimento Beach Soccer Nazionale per questa scelta felice. Sarà l’occasione per ammirare i migliori atleti nazionali specializzati nella disciplina e la città, grazie alle dirette TV che riprenderanno la manifestazione”.

