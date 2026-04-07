Incrocio delicato al PalaPirastu, dove mercoledì sera (ore 21) Esperia Cagliari e Klass Sennori si affrontano nel 27° turno di Serie B Interregionale. Una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe.

I padroni di casa cercano risposte dopo un periodo complicato: le tre sconfitte nelle ultime quattro uscite hanno rallentato la corsa verso le posizioni più alte e reso meno solida la zona playoff. Il margine sulle inseguitrici resta ridotto e, a quattro giornate dalla fine, diventa fondamentale tornare a muovere la classifica.

«Dobbiamo giocare con continuità per tutti i 40 minuti - spiega il capitano Daniele Locci -. Ci saranno momenti difficili, ma dovremo essere bravi a restare lucidi e imporre la nostra pallacanestro. È una partita importante, perché ormai ogni gara pesa in ottica playoff».

Situazione diversa ma altrettanto delicata per Sennori, rilanciata dal successo nello scontro diretto con l’Antoniana e ora pienamente in corsa per la salvezza. La squadra di coach Longano arriva a Cagliari con maggiore fiducia rispetto a qualche settimana fa e con la convinzione di potersela giocare.

«È una gara fondamentale per entrambe - sottolinea Andrea Cordedda - per noi può significare fare un passo avanti verso la salvezza diretta, mentre loro vogliono difendere la posizione playoff. Il derby, poi, è sempre speciale e ti spinge a dare qualcosa in più».

All’andata l’Esperia si impose con autorità a Sorso, ma il quadro è cambiato: i romangini hanno trovato maggiore continuità e si presentano con un volto diverso.

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