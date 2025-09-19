Un cognome che evoca grandi ricordi per i tifosi sardi, ma anche tanta voglia di iniziare a scrivere la propria storia.

Il Monastir ha ufficializzato l’arrivo di Manuel Conti, centrocampista classe 2006, che si unisce alla rosa biancoblù per affrontare il campionato di Serie D (girone G).

Conti non è un volto nuovo nel panorama calcistico isolano: è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio, dove ha svolto l’intero percorso fino alla Primavera. Dopo un anno trascorso all’Udinese, con cui ha disputato 33 partite e segnato 2 gol nel campionato Primavera 1, il giovane centrocampista fa ritorno in Sardegna per vivere la sua prima stagione tra i grandi.

«Per me è l’inizio di una nuova tappa importante, ho tanta voglia di mettermi alla prova e non vedo l’ora di cominciare», ha dichiarato Conti, che ha già trovato un ambiente accogliente in casa Monastir: «Ho trovato un gruppo sereno, tutti mi hanno accolto al meglio. Conosco già diversi ragazzi e anche diversi avversari: sarà un girone tosto, ma dove si potrà giocare a calcio».

Nato ad Anzio, ma sardo d’adozione, Manuel fa parte di una famiglia che ha il calcio nel sangue. È il figlio di Daniele Conti, storico capitano rossoblù, e il nipote di Bruno Conti, campione del mondo con l’Italia nel 1982. Anche il fratello maggiore, Bruno junior, milita in Serie D, nel girone H con il Pompei. Ma Manuel ha le idee chiare e vuole costruirsi il suo cammino passo dopo passo.

«L’obiettivo è fare il massimo, guadagnare minuti e crescere. Voglio dimostrare il mio valore e, come mi ha detto mio padre quando ho scelto il Monastir, divertirmi in campo. Questo è fondamentale», ha aggiunto.

Conti può giocare sia da centrale che da mezzala, e nel gruppo allenato da mister Loi ritrova anche alcuni ex compagni del vivaio rossoblù come Ardau, Piras, Piseddu e Saba, segno di un legame con l’isola che continua.

Un innesto che guarda al futuro, ma che potrà dare subito un contributo importante in mezzo al campo. E che conferma la volontà del Monastir di puntare su giovani motivati, pronti a mettersi in gioco con serietà e passione.

