Ci sarà anche la Sardegna, al secondo Meeting nazionale di canottaggio in programma questo fine settimana a Piediluco, in Umbria. L’azzurro dei Carabinieri, Stefano Oppo, e l’Under 19 dell’Olbia, Andrea Bernini, saranno ai blocchi di partenza del Singolo e Doppio, ma in diverse categorie.

Alla partenza. Il primo a scendere in acqua, domattina, sarà proprio l’atleta classe 2005, che disputerà la batteria di qualificazione del singolo Under 19 maschile in apertura di giornata, A seguire, sarà la volta di Stefano Oppo, impegnato nella batteria di qualificazione del singolo Pesi Leggeri maschile.

Il Doppio. Domani, sarà la volta delle gare in Doppio. Bernini gareggerà in coppia con un atleta della Canottieri Giacomelli mentre sarà riproposto l’abbinamento del campione di Oristano con Patrick Rocek (Canottieri Lario), già sperimentato al primo Meeting e al Memorial Paolo d’Aloja con esito positivo: in entrambe le gare, il duo aveva vinto nelle rispettive finali.

