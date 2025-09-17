Questo week-end ad Olbia, appuntamento con le giovani stelle del judo nazionale, accompagnate da oltre 135 tecnici. Il 20 e il 21 settembre il Geo Palace di Olbia vedrà protagonisti 367 atleti nel Sardinia Trophy- Trofeo Italia Esordienti B, secondo appuntamento del Trofeo Italia, circuito che rappresenta il percorso di qualificazione ai Campionati Italiani della classe Under 15. In città, territorio che si sta consolidando punto di riferimento del judo italiano, grazie a queste competizioni, sarà possibile stilare la ranking list degli atleti più forti d’Italia nella fascia Esordienti B (2011-2012). Le competizioni, che si svolgeranno su tre aree di tatami, nel rispetto del regolamento arbitrale internazionale, inizieranno alle 9.00. Il programma prevede due giornate d’incontri : Sabato 20 settembre le gare maschili e domenica 21 settembre, le gare femminili.

“L’evento - sottolineano gli organizzatori - si conferma tra i più importanti a livello nazionale per la crescita dei futuri campioni e l’ingresso libero permetterà a tutti gli appassionati di godere del talento e dell’entusiasmo dei giovani judoka; grazie a questo appuntamento Olbia torna protagonista nel panorama nazionale dello Judo”. Il Sardinia Trophy organizzata dal Centro Sportivo Olbia del Maestro Efisio Mele, in collaborazione con la FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, è resa possibile grazie al sostegno dell’Assessorato regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, di quello allo Sport, Cultura e Pubblica Istruzione e del Comune di Olbia.

