Nuovo arrivo in casa Castiadas. Alla corte dell'allenatore Guido Fenza arriva il portiere Emanuele Daga.

Daga ha iniziato il suo percorso nelle giovanili del Cagliari Calcio, passando poi all’Olbia Calcio in Primavera per poi arrivare nel Sarrabus in Serie D col Muravera Calcio. Ha giocato per due anni impegnato in Eccellenza con Ferrini Cagliari e Polisportiva Barisardo.

Un giocatore di grande esperienza che tornerà sicuramente utile ad un Castiadas che domenica farà esordio nel campionato di Promozione.

