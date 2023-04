Andrea Calcagno e Alessandra Pezzulla conquistano la seconda edizione del Memorial Paolo Filippeddu, valido come Trofeo Pontile La Sciumara/Golfo di Arzachena, sui campi del circolo smeraldino.

Il 2.6 del Tc Moneta, favorito della vigilia, è entrato in gioco regolando 6-0, 6-1 in semifinale Davide Vargiu (3.2 del Tc Terranova), per poi battere 6-1, 6-3 in finale Gioele Tedde (3.2 dello stesso circolo olbiese), che in semifinale aveva superato 6-0, 6-4 il numero 2 del seeding Daniel Matteo Lena (2.8, Ct Decimomannu).

Anche la 2.6 del Ct Decimomannu ha confermato i pronostici, con qualche difficoltà, In semifinale, ha visto la sua avversaria, la 2.7 torresina Carolina Cicu, ritirarsi in avvio di terzo set, sul 6-7(3), 7-5. Poi, in finale, ha avuto la meglio per 6-7(4), 6-4, 6-1 sulla testa di serie numero 2 Elisa Puggioni (2.7, Tc Alghero). In semifinale, Puggioni aveva stoppato 6-4, 6-2 Carolina Giua (2.8, Accademia Tennis Sassari).

Tedde ha vinto il tabellone di Terza categoria maschile battendo 7-5, 6-0 Vargiu, mentre il femminile è andato a Emma Fiore Manca (3.3, Ct Decimomannu), 6-0. 6-2 su Irene Sanna (3.2, Tc Terranova). Tra i Quarta, successi per Alessandro Careddu (4.1, Tc Palau), che l'ha spuntata 4-6, 6-1, 6-3 su Giovanni Tonzanu (4.2, Tc Terranova), e per Anna Masselli (4.3, Ct Santa Teresa), che ha approfittato del forfait di Valentina Filippeddu (4.4, Tc Arzachena).

© Riproduzione riservata