Spettatrice interessata. Hermaea Olbia schierata davanti al video, questo pomeriggio, per la sfida Mondiale tra la Nazionale italiana dell’oristanese Alessia Orro e l’Argentina.

Nella selección gioca, infatti, Daniela Bulaich, la schiacciatrice ingaggiata quest’estate dal club gallurese per la prossima stagione nella A2 femminile di volley, al via il 23 ottobre. Così, per la squadra di Dino Guadalupi, tifare per l’una o per l’altra squadra potrà, forse, rivelarsi un’impresa. Intanto, proseguono gli allenamenti in vista del debutto in campionato in casa contro il Club Italia. Una sfida che le galluresi affronteranno al GeoPalace, che torna a essere il palazzetto di riferimento per le partite interne ufficiali, e alla quale l’Hermaea potrebbe arrivare forte dell’amichevole col Talmassons, che dovrebbe andare in scena a Olbia la prossima settimana: aspettando l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni, il condizionale – si sa – è d’obbligo.

