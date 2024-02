Soffre, rimonta e alla fine vince. La Techfind Selargius chiude la sua serie negativa superando a domicilio la Dimensione Bagno Carugate nel 17° turno della Serie A2 Femminile (64-60 il punteggio finale).

Decisivi i 16 punti di Francesca Mura (canestro e assist decisivi per il sorpasso nell'ultimo minuto di gara) e i 15 di capitan Ceccarelli, trascinatrice soprattutto nelle prime battute.

Il decimo successo stagionale consente alla squadra allenata da Simone Righi di salire a quota 20 punti e di riprendere quota nelle gerarchie playoff del Girone A.

La gara. L'approccio del San Salvatore non è particolarmente aggressivo: il primo canestro dal campo arriva solo dopo due minuti e mezzo, mentre i due falli commessi a stretto giro di posta da Pandori mettono in difficoltà le rotazioni giallonere, prive di Granzotto (rimasta precauzionalmente a Selargius dopo un infortunio occorso a Mantova). Poi, però, l'attacco si sblocca grazie all'aggressività di capitan Ceccarelli, ispiratrice della fuga che vale il +8 alla pausa lunga (9-17).

La Techfind mantiene il controllo in maniera autoritaria anche nel secondo quarto, allungando sul +12 con un canestro di Mura. Le padrone di casa, però, non mollano, e con un contro break di 9-0 si riportano pienamente a contatto alla pausa lunga (28-25).

Al rientro in campo l'inerzia resta saldamente nelle mani delle lombarde, che sorpassano sul 35-33 con Caccialanza e scappano via fino a toccare anche le 13 lunghezze di margine. El Habbab e compagne faticano a imbastire una reazione e sembrano sul punto di mollare, ma - a differenza di quanto accaduto domenica scorsa a Mantova - stavolta trovano le energie per reagire: con un 9-0 di parziale tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo periodo, la Techfind riprende quota e si ripresenta sul -1. Albanelli ricaccia indietro l'assalto con una tripla, ma il San Salvatore trova ulteriore fiducia grazie alla difesa a zona e alle ricezioni profonde di Pavrette, e nell'ultimo minuto produce l'allungo vincente: merito di Mura, che prima sigla la parità a quota 60 con un piazzato dalla media distanza, poi propizia il sorpasso di El Habbab grazie a un pregevole assist. A 13 secondi dalla sirena Ceccarelli chiude i conti dalla lunetta, mentre le ultime speranze di Carugate si infrangono sul ferro.

Basket Carugate-San S. Selargius 60-64

Dimensione Bagno Carugate: Usuelli 2, Rulli 11, Albanelli 15, Caccialanza 12, Fabbricini 2, Alieri ne, Melzi ne, Cassani 3, Andreone 3, Nespoli 12, Rizzi ne. Allenatore Silvestri

Techfind Selargius: Reani 10, Mura 16, Pandori 3, Ceccarelli 15, Pavrette 8, El Habbab 12, Valenti ne, Lapa, Porcu ne, Corongiu. Allenatore Righi

Parziali: 9-17; 25-28; 50-42

