Seconda vittoria consecutiva per la Techfind Selargius, che dà continuità all'affermazione interna contro la Stella Azzurra Roma e regola a domicilio le Foxes Giussano per 57-48. Il successo consente al quintetto di coach Amadasi di chiudere al 6° posto la regular season dell'A2 Femminile, pareggiando il miglior piazzamento di sempre nella categoria.

Nei playoff al via il prossimo weekend, le giallonere affronteranno le Panthers Roseto, terze nel Girone B e già affrontate negli sfortunati quarti di finale di Coppa Italia disputati all'inizio di marzo. La serie sarà articolata al meglio delle 3 gare con vantaggio del fattore campo per il team abruzzese.

La gara. Contro un avversario in lotta per evitare i playout, le giallonere hanno saputo sfoderare gli artigli. Dopo il punto a punto iniziale, le lombarde sono riuscite a doppiare le giallonere sul finire del primo quarto con Gatti (16-8), ma il San Salvatore ha saputo tenersi in linea di galleggiamento e superare il momento negativo grazie alle magie della capitana Silvia Ceccarelli, ispiratrice del break che ha permesso di ritrovare prima il -3 e poi il -2 alla pausa lunga (29-27).

Le Foxes, guidate dal decano dei tecnici italiani Aldo Corno, sparacchiano dalla media e lunga distanza, mentre il San Salvatore, un passettino alla volta, si avvicina e colpisce: prima Reani pareggia a quota 41, poi Ceccarelli segna un canestro clamoroso sulla sirena del terzo quarto che vale il vantaggio. Giussano accusa il colpo, mentre la Techfind scappa senza più voltarsi con un break di 14-7 nei 10 minuti finali che vale la meritata vittoria sul 57-48.



Basket Giussano-San S. Selargius 48-57

Foxes Giussano: Diotti 12, Lussignoli 5, Manzotti 9, Niedzwidzka 14, Bonadeo 4, Cec. Colico, Crippa, Sorrentino, Cel. Colico ne, Pallavicini ne, Gatti 4. Allenatore Corno

Techfind Selargius: Reani 3, El Habbab 14, Berrad 13, Granzotto 4, Ceccarelli 19, Mura 2, Pandori 2, Igenito, Valenti ne, Lapa ne. Allenatore Amadasi

Parziali: 16-11; 29-27; 41-43

