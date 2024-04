Inizia con una sconfitta amara il cammino della Techfind Selargius nei playoff della Serie A2 Femminile. Al PalaMaggetti di Roseto, in Gara 1 dei quarti di finale, le giallonere cedono alle Panthers padrone di casa con il risultato finale di 79-65. Un verdetto che condanna la squadra di coach Amadasi a vincere nel secondo atto in programma giovedì (ore 18) a Selargius per evitare di chiudere la stagione.

In terra abruzzese, le giallonere hanno sofferto nelle primissime battute (Obouh-Fegue a segno per il +8, 20-12), ma, alla distanza, si sono rimesse in carreggiata grazie all'intraprendenza di El Habbab (top scorer con 23 personali), accorciando il gap già al 10' sul -2 (24-22).

Incertezza ed equilibrio le parole chiave del prosieguo, con Roseto a tentare il nuovo allungo (38-32) e la Techfind a replicare colpo su colpo. I canestri di El Habbab e Mura hanno permesso, in avvio di terzo periodo, anche di mettere la testa avanti (51-48), ma a quel punto la reazione delle Panthers è stata veemente: prima l'ex Aispurua ha rigirato l'inerzia in favore delle sue, poi Miccio l'ha seguita a ruota propiziando l'accelerazione fino al +15. Un bottino cospicuo e gestito senza troppi rischi nel finale.

Roseto Basket-San S. Selargius 79-65

Panthers Roseto: Aispurua 14, Sorrentino 13, Obouh Fegue 21, Cecili 12, Miccio 13, Resemini 3, Bona, Lemma ne, Bardarè, Mattera, Polimene 3, Maroglio. Allenatore Buzzanca

Techfind Selargius: Reani 9, El Habbab 23, Berrad 3, Granzotto 10, Ceccarelli 10, Mura 8, Pandori 2, Igenito, Valenti ne, Lapa ne. Allenatore Amadasi

Parziali: 24-22; 42-35; 63-54

© Riproduzione riservata