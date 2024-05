Guerrieri dentro la "gabbia". Domani dalle 20.30 il Tarantini fight training center di Sassari ospita la 14esima edizione del Fight club championship, le arti marziali miste combattute dentro la "gabbia". All'interno dell'ottagono si alterneranno ben 26 atleti che promettono spettacolo nei 13 match in programma.

Il club sassarese del maestro Angelo Tarantini schiererà i suoi lottatori: l'azzurro Matteo Dore, campione nazionale junior di Mma, quindi Davide Scardaccio, campione italiano Open 2024. A loro si uniranno anche Andrea Macis, Francesco Biosin, Francesco Piluzza, Gabriele Pagano e Nicola Pontrandolfo.

L'appuntamento sassarese, organizzato al Tarantini Fight Training Center da Vincenzo Casu e Angelo Tarantini, si svolgerà in collaborazione con l'Aurora Team di Roma e sotto l'egida di Federkombat.

«Gli atleti sardi- affermano i due organizzatori - tornano da veri protagonisti in una competizione che punta a far emergere i talenti isolani delle Mma. I "guerrieri" delle scuole della Sardegna hanno sempre dimostrato una grande preparazione tecnica; siamo convinti che anche questa volta lo spettacolo sarà assicurato».

