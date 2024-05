Finisce al primo turno l'avventura di Lorenzo Carboni nel Challenger di Francavilla al Mare (montepremi 74.825 dollari).

Sulla terra battuta abruzzese, il tennista algherese, in tabellone grazie a una wild card, ha perso all'esordio nel singolare maschile contro il qualificato Federico Arnaboldi.

Sotto 2-6, 6-1, 4-1, Carboni si è arreso ai crampi.

In doppio, in coppia con Lorenzo Rottoli, l'algherese ha perso anche in doppio: 7-6(5), 6-4 contro la coppia numero 3 del tabellone, formata dal francese Jonathan Eysseric e dall'olandese Bart Stevens.

