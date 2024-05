La finale di Serie C Unica di basket maschile è pronta a vivere il suo secondo atto. Domenica (ore 19) al palasport di Sorso, Innovyou Sennori e Sef Torres si ritrovano faccia a faccia per Gara 2.

Forti del successo nel primo faccia a faccia (90-71 con 36 personali di Jiri Hubalek), i sennoresi guidati da coach Gabriele Piras cercano un'altra affermazione di fronte al pubblico amico per andare sul 2-0 e provare a chiudere i giochi già sabato prossimo, quando la serie si sposterà al PalaSerradimigni di Sassari. Dall'altra parte della barricata la giovanissima Torres proverà a stupire tutti ribaltando il fattore campo, ma il tecnico Antonio Carlini dovrà fare i conti con alcune pesanti defezioni. Su tutte quella della "stellina" Riccardo Pisano, spesso aggregato anche con la Dinamo di Markovic. Le speranze turritane, dunque, passano soprattutto per il talento e la personalità del classe 2006 Alessandro Dore, che domenica scorsa, nel match tra Banco di Sardegna e Unahotels Reggio Emilia, ha trovato i suoi primi punti nel campionato di Serie A.

La vincente della finale regionale sarà chiamata ad affrontare un ulteriore spareggio interregionale contro la formazione prima classificata nel torneo friulano. In palio la promozione in Serie B Interregionale, categoria in cui è già impegnata l'Esperia Cagliari.

