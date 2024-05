Un anno fa festeggiava la vittoria del campionato di Prima categoria. In questa stagione, in Promozione, ad una giornata dalla fine dei giochi, è in lotta per la terza posizione che consentirebbe di partecipare ai playoff. Sarebbe la ciliegina sulla torta per la stagione straordinaria che sta disputando il Calcio Pirri.

La squadra di Paolo Busanca occupa la quarta piazza ad un solo punto dal Terralba. Gap ridotto da quattro punti ad uno proprio domenica scorsa grazie alla vittoria contro il Guspini e la contemporanea sconfitta del Terralba contro il Cus Cagliari.

«Considerato che la matematica lo consente ci crediamo», esordisce il direttore sportivo dei rossoblù, Stefano Siddi. «Ovviamente comunque andrà sarà un successo. Un campionato fantastico. Arrivare all’ultima giornata con spensieratezza ed avere un obiettivo così importante da poter raggiungere è fantastico considerato che siamo una matricola e che l’organico è stato allestito con “due lire”. Non vorrei essere nei panni delle formazioni che stanno lottando per la salvezza. Un torneo molto equilibrato e di alto livello. Per quanto ci riguarda non abbiamo mai navigato in cattive acque. Siamo sempre stati nella parte “sinistra” della classifica. Il nostro obiettivo iniziale, quello della permanenza nella categoria, è stato raggiunto con largo anticipo. E, inoltre, abbiamo valorizzato tanti giovani cresciuti nel nostro settore giovanile».

Domenica prossima gli ultimi 90' della sessione regolare. Il Pirri ospita, nel campo di “Mulinu Becciu”, l’Arborea, formazione in piena lotta per evitare i playout. «Sappiamo che i gialloblù hanno l'obbligo dei tre punti per evitare i playout». A circa dieci chilometri di distanza, al Quartiere del Sole, il Terralba affronta l’Atletico Cagliari di Bebo Antinori, già salvo. «Dobbiamo pensare soltanto a vincere la nostra partita e poi vedremo il risultato della nostra concorrente per la terza posizione», chiude Siddi che nelle ultime cinque stagioni ha vinto tre campionati, di cui due con i pirresi.

