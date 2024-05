Debutto di coppia coi fiocchi per il frontman dei Maneskin Damiano David e l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron, che hanno sfilato insieme al Met Gala 2024.

Anzi, coi fiori, visto che il dress code della serata era fiori e decadenza per The Garden of Time, ispirato all'omonimo romanzo breve di JG Ballard, al centro della nuova mostra del Met di New York, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Fiori e piante l’hanno fatta da padrone in una delle serate più cool dell’anno dello star system, una passerella su cui sono saliti Zendaya, Jennifer Lopez, Matt Damon, Serena Williams, Chris Hemsworth, Kylie Minogue, solo per citarne alcuni.

Damiano e Dove stanno insieme da mesi, almeno dallo scorso autunno quando sono stati avvistati per la prima volta a San Paolo del Brasile dopo un concerto dei Maneskin e poi sono stati paparazzati mentre si baciavano in Australia. Da quel momento sono diventati inseparabili.

(Unioneonline/D)

