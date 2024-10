Debutto amaro in A2 per la Nuova Icom Selargius, che sabato pomeriggio è inciampata davanti al pubblico amico contro Torino (59-51) denunciando i limiti di una squadra ancora in fase di costruzione dopo le numerose novità estive.

Contratte in avvio, le giallonere sono riuscite faticosamente a girare l'inerzia del match in proprio favore in avvio di terzo quarto con un bel break di 8-0 propiziato da Corongiu (responsabilizzata in regia da coach Chimenti, complice anche l'assenza per infortunio di Berrad), ma poi calate nuovamente alla distanza e punite dalle triple di un'implacabile Colli, mattatrice dell'incontro con ben 27 punti personali.

«Il risultato non è quello che avremmo voluto», ammette la capitana selargina Silvia Ceccarelli, «ma tutto fa parte del gioco. Sicuramente riusciremo a trovare tanti spunti su cui lavorare. Ci sono state anche cose positive, la prima di campionato si porta sempre alcune lacune, per esempio è normale che la comunicazione in difesa non sia ancora al top».

Nonostante gli sforzi di una buona Corongiu (classe 2005, in campo per oltre 26 minuti), il San Salvatore ha pagato qualcosa nel reparto playmaker: «Non vediamo l’ora di riavere in campo Samira Berrad», sottolinea, «è ancora bloccata da un problema al ginocchio e ci auguriamo che possa tornare in campo molto presto. Si riparte dal nostro pubblico», conclude, «non riesco a paragonarlo a nessun altro, e dalla gioia di fare quello che ci piace, mettendoci volontà e determinazione».

© Riproduzione riservata