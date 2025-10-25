Tennis
25 ottobre 2025 alle 14:22
A2 femminile, il Tc Cagliari ospita il Ct GiottoSi gioca domani la quarta giornata del girone 1 del campionato femminile a squadre
Si disputa domani la quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 femminile a squadre.
Il Tc Cagliari ospita le aretine del Ct Giotto.
All'andata, le cagliaritane pareggiarono 2-2 sul rosso toscano, ma ora sono reduci dal 3-1 subito a domicilio contro le genovesi del Park Tc.
Il Tc Cagliari è terzo con 3 punti, mentre il Ct Giotto (dopo il 3-1 rifilato alle torinesi del Circolo della Stampa Sporting) sono secondo con un punto in più.
