La Nuova Icom Selargius prova a voltare pagina dopo lo stop sul campo di Costa Masnaga. Domenica alle 16, allo Sport Center di Noviglio, le giallonere affrontano le Basket Stars Milano nel penultimo turno della regular season di Serie A2 Femminile.

La squadra di Vasilis Maslarinos, settima con 24 punti, è ancora in corsa per migliorare il proprio piazzamento e punta a chiudere al meglio prima dei playoff. Un successo in Lombardia avrebbe un peso importante anche in vista dell’ultimo turno, che proporrà il derby contro la Virtus Cagliari.

Milano, nona con 14 punti e ormai fuori dalla corsa playoff, resta comunque un’avversaria da non sottovalutare. Il roster si è rinforzato e appare più competitivo rispetto alla gara d’andata, quando Selargius si impose 65-51 con 16 punti di D’Angelo.

In casa giallonera c’è consapevolezza di quanto visto nelle ultime settimane, come sottolinea la playmaker Samira Berrad: «Abbiamo affrontato le prime tre della classifica e non erano partite semplici, ma resta un po’ di rammarico, soprattutto per la gara contro Empoli. Anche contro Sanga potevamo fare qualcosa in più, ci è mancata lucidità nei momenti decisivi».

Lo sguardo è però rivolto al finale di stagione: «Abbiamo ancora due partite importanti per chiudere bene la regular season e arrivare ai playoff con entusiasmo». Sulla sfida di Milano: «È una squadra diversa rispetto all’andata, con giocatrici di maggiore esperienza. Dovremo limitare le loro soluzioni offensive e imporre il nostro ritmo».

© Riproduzione riservata