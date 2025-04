Sfida che ha sempre il suo fascino quella di Varese, anche se i padroni di casa non svettano più in Italia e in Europa come facevano nella seconda metà del '900. Si gioca domani alle 18.30. I padroni di casa cercano la vittoria che consente di chiudere in cassaforte la salvezza, la Dinamo vuole tenere aperto lo spiraglio dei playoff il più a lungo possibile, anche se molto dipende dai risultati delle concorrenti dirette.

All'andata Varese ha vinto al PalaSerradimigni 86-81 trascinata da un sontuoso Hands: 22 punti e 10 assist. Manca invece l'altro protagonista, l'ala Johnson (18 punti e 8 rimbalzi) che ha appena risolto il contratto. In compenso c'è il play Elijah Mitrou-Long, fratello di Naz che ha giocato a Brescia.

Nel Banco di Sardegna convocato Rashan Thomas, ma difficile dire se verrà utilizzato perché reduce da un problema fisico.

Da ricordare che il coach Massimo Bulleri ha chiuso proprio a Varese la carriera di giocatore e ha iniziato ad allenare, prima come vice di Caja, poi come capo allenatore qualche anno dopo.

