La stagione 2023 di beach tennis riparte da Torre Grande con il primo torneo Open e di Quarta Categoria organizzato dalla Eolo Beach Tennis di Oristano. Sono sessanta gli iscritti alla “Coppa Autunno Eolo” al via oggi: tra questi, venti atleti under, con importanti vittorie e titoli prestigiosi alle spalle.

I tornei in programma sono quattro: doppio maschile e doppio femminile Open, doppio maschile e doppio femminile di Quarta categoria.

Tra i favoriti nell’Open maschile spiccano i nomi delle coppie Reginato/Spissu, Fois/Frau, Carboni/Montisci e Olla/Nessi; nell’Open femminile Olla/Mussetti, Urru/Urru e Cusinu/Murranca; nel Quarta maschile, Somaroli/Pieretti e Locci/Palombi; nel Quarta femminile Idini/Idini e Vivoli/Pala.

