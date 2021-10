Scatterà domani, con le prime prove libere, il campionato mondiale di Formula Kite. A Torregrande, è tutto pronto per la competizione principale del calendario internazionale, in scia al Sardinia Grand Slam di Cagliari che per quattro giorni ha visto i migliori specialisti della disciplina neo olimpica affrontarsi nel format in vigore dai giochi di Parigi 2024.

L’evento. Oggi, nella località oristanese, si chiuderanno le iscrizioni. Il numero massimo di kiters ammessi è di 180 tra uomini e donne. Già domani mattina, il mare li chiamerà al primo confronto in attesa delle regate di flotta, al via mercoledì.

A preparare il terreno per il campionato iridato, il Wing & Paddle Festival, dedicato agli amanti del sup e wing. Vincitori della sup race fino a Tharros, Tommaso Pampinella, Massimo Giglione e Giuseppe Carboni categoria maschile), Simona Atzori, Valeria Scanu, Valentina Casula (categoria femminile). Nella long distance, bis di Pampinella e Carboni. Premiato anche Fabrizio Cardia.

Nel wing foil, vittoria di Gianluca Marcis, Nicolò Spanu e Nicolò Carpini. I primi due, assieme a Matteo Spanu, si sono aggiudicati la Long distance di specialità.

