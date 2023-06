Ultimi preparativi, a Serramanna, in vista della settima edizione di “Basket 24H No-Stop”. L’organizzazione è curata dal Basket Serramanna e si disputerà tra domani e domenica nel palazzetto “Bia Nuraminis”. La manifestazione è aperta a tutti, indistintamente da sesso, età capacità o bravura. Lo spirito dell’iniziativa non è competitivo, ma unicamente di svago e divertimento, raggiungendo le 24 ore di gioco non stop e dare la possibilità di giocare anche a chi non l’ha mai fatto. Il via verrà dato domani alle 17, mentre la conclusione è fissata per la stessa ora del giorno successivo, la domenica.

"Sono contento che anche quest'anno – commenta Simone Caredda, tra gli organizzatori dell’evento - ci sarà una grande partecipazione in quella che da sette edizioni si rivela una vera e propria festa di fine stagione”. A partecipare saranno 160 persone, dagli 8 ai 70 anni, che andranno a formare le 2 “maxi squadre”. “Sarà bello – prosegue Caredda - vedere i bimbi del minibasket giocare con i propri genitori, il nostro Special Team partecipare assieme ai ragazzi normodotati; così come sarà bello vedere chi ha appeso le scarpe chiodo riprovarci dopo tanti anni, chi non ha mai toccato una palla da basket provarci per la prima volta e tantissimi ragazzi che giocano all’alba”.

Una serata all’insegna del divertimento più puro e dell’amore per lo sport. “Tutto questo – conclude Caredda - in un clima di festa, nessuno vince e nessuno perde, si cena tutti assieme e si passano svariate ore a giocare, ridere e scherzare. Un grande traguardo per una realtà piccola come la nostra che dopo i difficili anni del covid è riuscita a riportare grande entusiasmo".

