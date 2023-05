Tre giorni con Denis Vieru. Il campione moldavo di judo e numero uno del ranking mondiale dei 66 kg è stato ospite nel fine settimana del Centro Sportivo Judo Olbia per uno stage organizzato dal maestro Efisio Mele.

E l’occasione era tale che in Gallura per allenarsi con lui sono arrivati da tutta la Sardegna. Ma non solo: allo stage di Olbia ha partecipato anche il campione statunitense Alejandro Ramon Menendez, atleta di punta della Nazionale Usa, secondo assoluto nella categoria 66 kg, a un solo punto dal primo e quindi in corsa per le Olimpiadi del 2024, che ha affrontato un lungo viaggio pur di confrontarsi con Vieru. Che dal canto suo nella tre giorni olbiese, e nel bel mezzo della preparazione per il grande slam d'Austria, non si è risparmiato, rendendosi disponibile con tutti coloro che desideravano imparare da lui.

Un'esperienza unica, insomma, per il Centro Sportivo Judo Olbia, che negli anni, sotto la guida del maestro Mele, ha conquistato titoli importanti, a livello nazionale e internazionale, come il bronzo a squadre al Campionato Italiano del 2019, le medaglie nel Grand Prix Italia e i tre titoli mondiali nella categoria Veterans con Francesco e Raimondo Degortes. Per non parlare degli eventi organizzati, diretti a promuovere e a valorizzare l'arte marziale: basti pensare che sui tatami olbiesi sono saliti i migliori atleti del circuito nazionale, e alcuni tra i più importanti atleti di caratura mondiale come gli olimpici Francesco Faraldo, Gabriel Arteaga e la pluri medagliata Odette Giuffrida, ancora oggi atleta di punta della Nazionale Italiana.

