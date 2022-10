Sabato sera si è tenuta al PalaSantoru di Sassari un'interessante riunione pugilistica: il primo memorial Mario Muretti. Numeroso il pubblico presente, a testimonianza dell'immutato amore per la boxe.

La riunione è stata organizzata dalla Boxe Torres Mario Muretti, che prende proprio il nome dal buon pugile ed eccellente preparatore a cui è stata dedicata la kermesse. Padre tra l'altro di Maurizio Muretti, che sulle tracce del genitore ne cerca di ricoprire le tappe come tecnico, preparatore tra l'altro di Cristian Zara, il pugile sassarese che a dicembre si batterà nei pesi Gallo per la corona dell'Unione Europea.

Sabato sera, dopo gli incontri degli Junior e degli Youth è stato il turno dei dilettanti Elite sardi. Tutti in tre riprese. Nei 66 kg pari tra Lorenzo Mura (GPT Burruni) e Federico Cherchi (Guilcer Boxe). Mentre nei 72 kg Giuseppe Farina (N.O Accademy) ha sconfitto ai punti Denny Amadu ( Boxe Torres Mario Muretti). Così come (56 kg) Gabriele De Cherchi (Boxe Torres Mario Muretti) ha battuto Enrico Deligia (Guilcer Boxe). Ancora ai punti (66 kg) la vittoria di Kewin Luwers (Team Erittu) nei confronti di Gabriele Cabras (GP Calangianus). Quindi l'incontro finale, il più atteso, categoria pesi Gallo professionisti: tra l'idolo di casa Cristian Zara e l'italo pakistano Sohaibi Zaman.

Il pugile sassarese si è aggiudicato nettamente il match (6 riprese) ai punti. Zara è apparso in buona forma psicofisica ed è stato a lungo applaudito dai suoi tifosi. "Cristian è in crescita e ha disputato un ottimo incontro - ha dichiarato a fine match il suo allenatore Mario Muretti, tra l'altro uno degli artefici della serata dedicata a suo padre -. A dicembre per il titolo dell'Unione Europea mi attendo un suo grande match. Per quanto riguarda la riunione pugilistica c'è stata un'ottima risposta del territorio. La boxe è uno sport che riscuote ancora successo".

La riunione pugilistica del PalaSantoru è stata presentata dallo speaker portotorrese Angelo Di Fraia. In rappresentanza della Federazione il sassarese Antonello Sotgiu.



