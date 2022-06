Da domani a lunedì prossimo, per il popolo hockeystico sono giorni di passione da trascorrere con il fiato sospeso. Giovedì cominciano Amsicora e Ferrini nella serie A1 femminile, e sono partite senza appello che decidono una stagione. Da venerdì a lunedì la Ferrini maschile è impegnata a Copenaghen nella Eurohockey Challenge I. Nel frattempo sabato altre emozioni con l’Amsicora maschile e femminile con altre due partite da dentro o fuori.

Debutto europeo per la squadra maschile della Ferrini. Domani (giovedì) il trasferimento a Copenaghen, dove raggiungerà la zona sportiva Valby Idraetspark. Otto squadre divise in due gironi, la Ferrini è nella Pool B, esordirà venerdì con l’HC Copenaghen, la squadra di casa. Sabato è il turno dei gallesi del Whitchurch, domenica ultima partita del girone contro la formazione ungherese del Soroksari Olcote. Lunedì si chiude con gli incroci dell’altro raggruppamento. Nella Ferrini non ci saranno il capitano Fenu, e l’infortunato Raccioppi che ha già concluso la stagione. Martedì prossimo il rientro a Cagliari, giusto il tempo di preparare i nuovi bagagli, e venerdì si riparte, destinazione Bra, per i playoff scudetto.

A1 Femminile. Le emozioni cominciano domani con il torneo femminile. Dopo otto mesi, non è mai troppo tardi per recuperare Argentia-Amsicora, in programma alla prima giornata, non disputata perché entrambe le formazioni erano impegnate nell’Eurohockey Club. Per restare in corsa per lo scudetto l’Amsicora non ha altre possibilità, deve vincere per giocarsi tutto sabato con la Lorenzoni, a Ponte Vittorio. Vincendo le due partite affiancherebbe le piemontesi in testa, e lo scudetto in questo caso verrebbe assegnato dopo due partite di spareggio. L’Argentia, campione d’Italia in carica ormai detronizzata, non può perdere, rischia di restare fuori dalla Top Level.

E al “Maxia” a proposito di Top Level, è il momento della Ferrini che anticipa a domani il match con il Butterfly. E’ l’ultima partita del campionato, serve un punto per restare nelle prime sei, le romane sono già qualificate. E’ un finale rocambolesco dove le ragazze di Maria Alacid giocano un’intera stagione. Sono in tre per due posti, Ferrini, Argentia e Valverde.

A1 Maschile. E per non farsi mancare niente sabato a Ponte Vittorio c’è Amsicora-Bondeno, ultima giornata. Una delle due farà compagnia alla Ferrini nei playoff scudetto. L’Amsicora non ha alternative, deve vincere per sorpassare il Bondeno, che in classifica è secondo con un punto in più rispetto ai cagliaritani. Ma sabato è un giorno ancora lontano. Nel frattempo non c’è da annoiarsi.

