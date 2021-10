Ci sarà anche l’Italia di Young Azzurra, alla tappa finale della Youth Foiling Gold Cup, che da domani farà di Cagliari il palcoscenico dei Persico 69F, monotipo tanto piccolo quanto veloce, tra gli ultimi nati nella generazione della vela foiling. Ospiti del Windsurfing Club Cagliari, le otto squadre hanno cominciato domenica gli allenamenti di fronte al Poetto, tagliando il mare con gli scafi affilati e neri. Da domani, si fa sul serio con la prima fase della manifestazione nata in alternativa alla Youth America’s Cup, come banco di prova e formazione per giovani talenti under 25.

Azzurra. La barca portacolori dello Yacht Club Costa Smeralda, con alle spalle quattro vittorie nel Grand Prix Persico 69F Cup, schiera a bordo Ettore Botticini al timone, Federico Colaninno alla randa mentre Francesca Bergamo ed Erica Ratti si alternano nel ruolo di flight controller. A guidarli, il coach Gabriele Bruni.

Il programma. La Youth Foiling Gold Cup Act 3 si articola in una prima fase di qualifiche (21-25 ottobre) seguita dai knock out (26-29 ottobre) e dalla finale della tappa (29-31 ottobre). A conclusione della tappa, dal 1° al 3 novembre, si svolgerà la finalissima di tutto il circuito.

