Alla vigilia della presentazione ufficiale, il Torneo Manlio Selis svela il volto dei campioni che saranno premiati domani a Budoni. Nel corso della mattinata in cui verranno illustrati i dettagli della 29ª edizione della manifestazione di calcio giovanile Under 14, di scena in Gallura dal 30 aprile al 3 maggio, personalità del mondo dello sport e del giornalismo sfileranno sul palco del Resort Janna ’e Sole per ritirare i riconoscimenti assegnati loro dall’organizzazione.

Il premio “Ragazzi del Selis” andrà al centrocampista del Cagliari Luca Mazzitelli, ma tra gli ospiti annunciati spiccano anche le leggende Michele Padovano e Alessio Tacchinardi e le stelle del calcio femminile Valentina Giacinti (Como 1907), Katja Schroffenegger (Ternana) ed Emilie Haavi (Roma). Per il giornalismo sportivo verranno invece premiati Marco Nosotti e Francesco Cosatti (Sky) e Francesca Benvenuti (Mediaset). Infine il premio per il miglior settore giovanile all’Espanyol de Barcelona tra i professionisti e ai canadesi del Milton Soccer per i dilettanti.

Al torneo parteciperanno 40 squadre provenienti da 10 Paesi, che si affronteranno sui campi di Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Telti e Olbia, sede, quest’ultima, della finalissima il 3 maggio.

Tra gli appuntamenti collaterali più significativi torna la Selis Hope Cup, che si svolgerà il 2 maggio nel ricordo di Salvatore Marroni, scomparso nel 2023 a causa di una leucemia: protagonisti in un triangolare speciale la squadra 100% UGI Torino, espressione dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino, la formazione del reparto emato-oncologico del Santa Chiara di Pisa e la squadra PSV Eindhovena del Gaslini di Genova.

In occasione della press conference di domani sarà inoltre presentato ufficialmente il 1° Torneo Internazionale Manlio Selis Women, dedicato al calcio femminile giovanile e in programma dal 6 all’8 dicembre.

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