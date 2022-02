Sono Bosa e il fiume Temo, a battezzare la nuova stagione remiera regionale e riassegnare il trofeo Uda e Crobu – Coppa Sotgiu dopo l’interruzione forzata del 2021.

Tanti gli atleti in gara. Il principale appuntamento di fondo – organizzato dal Circolo Canottieri Sannio - porterà in acqua una quarantina di vogatori, suddivisi in ventinove equipaggi tra singoli e doppi. Si tratta di una versione ridotta, rispetto ai numeri visti in passato, ma le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid non concedono oltre.

Il percorso. I partecipanti sfrutteranno comunque al massimo i 4000 metri di tragitto per sondare il proprio stato di forma e quello degli avversari che dovranno affrontare per tutta la stagione. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, mentre il trofeo principale andrà alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio. Sarà invece l’atleta che sul singolo percorrerà più velocemente la distanza di gara, ad aggiudicarsi la Coppa Tore Sotgiu.

