Trasferta a Pistoia per il 360GG Monastir, a caccia di punti dopo la striscia di quattro sconfitte consecutive. La squadra di Diego Podda, nella nona giornata di Serie A, affronterà un'altra formazione neopromossa che in questo avvio di stagione ha collezionato una vittoria, un pareggio e sei sconfitte, occupando il penultimo posto in graduatoria con 3 punti, contando anche il -1 per la penalizzazione. Il calcio d'inizio contro il Pistoia è in programma sabato alle ore 16.

Serie A2. Match casalingo per la Leonardo, che sabato attende al PalaConi il Pordenone. I cagliaritani, dopo aver ritrovato la vittoria, occupano il terzo posto in classifica, a quattro lunghezze di distanza dalla capolista Olimpia Verona.

Serie B. Reduce dalla prima sconfitta stagionale, il Sestu Città Mediterranea attende sabato la capolista Avis Isola per lo scontro ad alta quota. In caso di vittoria, la squadra di Mario Mura riaggancerebbe il primo posto in classifica. Impegno interno anche per l'Elmas, che ospita il Videoton Crema con l'obiettivo di restare sulla scia delle prime posizioni. Trasferte importanti in chiave salvezza per C'è Chi Ciak, contro il Pavia, e Industrial Point Cagliari, contro il Real Five Rho. Turno di riposo per la Jasnagora.

Femminile. Al comando del girone A c'è la Jasnagora, a pari punti con l'Infinty Futsal, che osserverà però il turno di riposo. Per le cagliaritane la chance di prendersi la vetta solitaria, anche se domenica ci sarà davanti l'ostacolo Futsal Hurricane. Domenica si gioca anche il derby tutto cagliaritano tra Cus Cagliari e Mediterranea, mentre il Santu Predu fa visita al Cus Milano. Nel girone B, sfida ad alta quota per l'Arzachena in casa de La 10. Impegno casalingo per lo Shardana Futsal. Turno di riposo per l'Athena Sassari.

