Ha vinto il premio per il brano più radiofonico di Rai Radio Kids "Un rospo nel bosco”, la canzone interpretata da Andrea Trullu, 8 anni, di Decimomannu (musica e testo di Andrea Mingardi e Sandro Comini) allo Zecchino d’oro.

È stata invece “Diventare un albero”, un brano pop cantato da Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana (Ravenna), a vincere la 67esima edizione dello Zecchino d'oro, trasmessa in diretta su Rai1 dall'Antoniano di Bologna e condotta dal direttore artistico Carlo Conti. Il brano - che vede tra gli autori del testo Luca Argentero, con Rebecca Pecoriello e Nicola Marotta, musica di Pecoriello, Marotta e Stefano Francioni - racconta l'importanza del vivere le diverse fasi della crescita ed è stato scelto, tra i 14 finalisti, da una giuria di bambini e da quella dei “grandi”, rappresentata in finale da Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero e dai conduttori delle due semifinali, Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

A firmare le tracce ben 36 autori, sia esperti di musica per bambini, sia attori, scrittori, produttori e grandi artisti, tra cui, oltre ad Argentero e Mingardi, Red Canzian, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected, Max Elias Kleinschmidt. A interpretare i brani in gara 19 piccoli cantanti provenienti da 11 regioni – oltre a Trullu c’era anche la sassarese Elisabetta Obino con “Coccodance” (Musica: Piero Romitelli, Emilio Munda – Testo: Piero Romitelli) – accompagnati dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni.

I nuovi pezzi arricchiscono ulteriormente il repertorio da record dello Zecchino d'oro - 846 in totale - amato a tal punto da superare sul canale YouTube 2 milioni 400mila iscritti e 2 miliardi 700 milioni di visualizzazioni totali e da raggiungere oltre 100 milioni di stream sia su Spotify che su Amazon Music. Come nel 2023, l'edizione di quest'anno - che ha visto ogni giorno la ritrovata presenza di Topo Gigio e in finale dei Ricchi e Poveri, con l'inedito in anteprima “Il Natale degli angeli” - è stata intitolata “La musica può”: la musica può divertire, può educare e può offrire sostegno alle persone più fragili grazie anche all'Operazione Pane, campagna per raccogliere fondi a sostegno delle mense francescane in Italia e all'estero con il numero solidale 45538, che tramite lo Zecchino d'oro ha permesso di donare 120mila pasti.

(Unioneonline)

