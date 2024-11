Ci saranno anche i sardi Elisabetta Obino e Andrea Trullu tra i 19 piccoli concorrenti dello Zecchino d’Oro che, nell'anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell'Antoniano di Bologna, è giunto alla 67ª edizione.

Lei, 8 anni, di Sassari, proporrà “Coccodance” (Musica: Piero Romitelli, Emilio Munda – Testo: Piero Romitelli). Lui, 8 anni, di Decimomannu “Un rospo nel bosco” (Musica: Andrea Mingardi, Sandro Comini – Testo: Andrea Mingardi, Sandro Comini).

«Da grande voglio fare la cantante, l’esploratrice e sto imparando a suonare la chitarra», racconta Elisabetta. E perché no, anche «sirena o vampira perché io adoro i vampiri». «Quando non avevo neanche 3 anni ho preso parte a un coro che cantava le canzoni dello Zecchino d'Oro, nonostante la pandemia ho continuato a cantare anche online con la mia maestra, poi l'anno scorso ho scoperto il musical che mi ha appassionato».

«Nella vita mi piace suonare il pianoforte, giocare a calcio e fare tanti gol», dice invece Andrea: «La passione per la musica l’ho sempre avuta! Prima di imparare a camminare ballavo la baby dance nei campeggi in vacanza con la mia famiglia, poi al primo concerto che ho assistito mi sono innamorato della batteria, poi ascoltando Einaudi mi sono appassionato al pianoforte e adesso… ho scoperto il canto ma mi piacerebbe anche imparare a suonare la chitarra come mio fratello».

Il programma andrà in onda in diretta su Rai 1 con le prime due puntate venerdì 29 e sabato 30 novembre, dalle ore 17.05 alle ore 18.45, e con la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 1° dicembre, dalle ore 17.20 alle ore 20.00. Conduttori delle semifinali Carolina Benvenga (alla sua seconda esperienza e Lorenzo Baglioni (al suo debutto all'Antoniano), mentre alla guida della finale ci sarà Carlo Conti, che ha annunciato tanti ospiti a comporre la giuria di grandi: Tosca D'Aquino, Carolina Rey e Lino Banfi per la prima puntata; Gabriele Cirilli e Daniela Ferolla per la seconda, in cui ritorna anche Banfi; in finale Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero. Ospiti della finale i Ricchi e Poveri con il loro ultimo brano.

A votare le canzoni saranno come da tradizione oltre alla giuria di grandi, anche una giuria di bimbi, a cui si aggiungerà il voto del Piccolo Coro dell'Antoniano. I voti verranno poi sommati a quelli della finale di domenica 1° dicembre. Le 14 nuove canzoni sono firmate da 36 autori, sia esperti di musica per bambini sia attori, insegnanti, scrittori, produttori e grandi artisti, tra cui Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Andrea Mingardi, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected, Max Elias Kleinschmidt.

Anche quest'anno lo Zecchino d'Oro sostiene, inoltre, Operazione Pane, la campagna di Antoniano volta a raccogliere fondi a sostegno delle 20 mense francescane presenti in Italia e delle 5 attive nel mondo (1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania) tramite il numero solidale 45538.

(Unioneonline/D)

