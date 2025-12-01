Ambra ha solo cinque anni, ma sul palco sembra averne molti di più. È arrivata da Capoterra con il suo sorriso contagioso e la voglia di divertirsi, pronta a vivere un sogno davanti alle telecamere dello Zecchino D’Oro, il 28 novembre ha presentato il brano “Disco”, trasformando la scena in una piccola festa colorata, piena di spontaneità.

Fin dalle prime note, la sua voce limpida e il suo entusiasmo hanno catturato l’attenzione del pubblico. Nonostante la giovanissima età, Ambra ha mostrato una sorprendente sicurezza: ha cantato, portando un’energia che raramente si vede nei bambini così piccoli. La sua esibizione non è stata soltanto precisa, ma anche autentica, fresca, capace di trasmettere immediatamente allegria.

A colpire è stata soprattutto la sua naturalezza: nessuna forzatura, solo una bambina che si diverte e si lascia trasportare dalla musica. È proprio questa spontaneità a renderla speciale. “Disco”, un brano che già di per sé invita all’allegria, nelle sua voce è diventato un piccolo spettacolo: un mix di ritmo, sorriso e innocenza, in grado di conquistare tutti, dai più piccoli agli adulti.

Per Capoterra, vedere una bambina del paese brillare su un palco nazionale è motivo di orgoglio. Per Ambra, invece, questa esperienza potrebbe essere il primo passo in un percorso ricco di soddisfazioni. Un piccolo grande debutto destinato a farsi ricordare.

