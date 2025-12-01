Dopo i Nomadi ci sono i Bertas, la band italiana più longeva della musica italiana e in assoluto quella più attiva, perché non si è limitata a vivere di rendita sui primi successi (Fatalità, Badde Lontana, Tottumpare) ma ha percorso tante strade nuove: da Sa Missa in sardo con la Corale Canepa a "Cambia il mondo" con 16 brani nuovi di zecca. Non a caso il concerto si intitola "Domani è un altro giorno". Ecco perché è appropriato parlare di traguardo storico: il 20 dicembre i Bertas festeggeranno al teatro Comunale di Sassari i 60 anni di carriera.

Le canzoni che hanno segnato la storia del gruppo sono state riarrangiate dal Maestro Gabriele Comeglio e sul palco ci sarà l'Orchestra Jazz della Sardegna, che a sua volta festeggia i 35 anni di attività.

La serata, presentata dall'attore Alessandro Gazale, servirà anche per presentare il cortometraggio “Una Faccia da Cinema” di Alberto Salvucci, con la colonna sonora dei Bertas.

Non solo grande musica ma anche uno scopo benefico: il ricavato del concerto sarà interamente devoluto all'Associazione “Il Sogno” di Don Gaetano Galia.

