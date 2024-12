È la diciassettenne Mimì Caruso a vincere l'edizione 2024 di X Factor. La giovane cantante ha avuto la meglio sugli altri finalisti: Les Votives (secondi), I Patagarri (terzi), Lorenzo Salvetti (quarto).

Un'edizione che, puntata dopo puntata, sfida dopo sfida, è riuscita a trovare nuova linfa e nuova vitalità, tanto da portare Sky ad annunciare il rinnovo del contratto con il talent - che sembrava ormai aver esaurito la sua vena aurifera - per altri due anni.

Un successo che porta la firma anche dei quattro giurati (Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi) e di Giorgia, di cui il pubblico di Sky ha scoperto le doti della "brava conduttrice".

A vincere, contro il pronostico degli scommettitori alla vigilia (dopo la semifinale era passata dal primo all'ultimo posto), dunque, è stata Mimì, scelta da Manuel Agnelli alla sua prima vittoria in sei anni seduto al tavolo dei giudici, battendo Achille Lauro che per la prima volta nella storia del programma era riuscito a portare tutta la sua squadra in finale.

Altra prima volta è stata la finale "in esterna", accolta dall'abbraccio di piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli, con uno sforzo produttivo che ha prodotto 1000 metri quadri di palco, 500 mq di videowall, 1000 corpi luminosi, un corpo di ballo composto da 40 ballerini che ha dato vita a oltre 20 performance, 200 costumi, effetti speciali e fuochi d'artificio.

