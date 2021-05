"Sarò sincero con tutti voi. Non sono mai stato così poco in forma nella mia vita".

Will Smith ha pubblicato sui social una foto in mutande e in ciabatte, insieme a una frase che a molti sembra brutalmente onesta.

Durante la pandemia e il lockdown l’attore americano sembra aver perso la forma tonica e gli addominali scolpiti: nello scatto mostra, infatti, con il sorriso, il ventre rilassato.

Lo foto è diventata virale, ottenendo oltre sei milioni di “mi piace” in 24 ore.

I fan di Smith hanno commentato con ironia il post, cercando di consolare la star di Hollywood e invitandola all’autoindulgenza.

