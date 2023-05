Sono dieci i finalisti del contest “We Want You”, call aperta da Le Ragazze Terribili in occasione della 25esima edizione del festival di musica d’autore Abbabula, per scovare e valorizzare giovani talenti locali. Si sfideranno live venerdì e sabato a partire dalle ore 20 sul palco del Quod in via Mercato a Sassari (ingresso libero). In palio il palco del festival Abbabula 2023 che si svolgerà ad Alghero.

Tantissime le candidature arrivate: musicisti e musiciste, cantautori, cantautrici e band - nati fra Uri, Olbia, Bosa, Muravera, Alghero e Sassari e residenti in tutta l’Isola ed oltre - uno/a ancora minorenne gli altri tutti di età compresa fra i 18 e i 29 anni e tutti con la sana passione, la necessaria tecnica, la giusta personalità e l’appeal per stare sul palco di un grande evento come il festival che da ben un quarto di secolo porta in scena proposte musicali di qualità e al passo con lo scorrere dei tempi.

Ecco i dieci finalisti: Arturo, Bad Rich, Baggy Stone, Bella Socio, Duelle2L & Haren Brett, Gador, Morgana, Nosy, Rani e Zeep.

L’iniziativa è promossa grazie al sostegno del bando Otto per Mille della Chiesa Valdese.

