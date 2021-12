Fedez e Chiara Ferragni interrompono le vacanze di Natale in montagna e tornano in fretta e furia a Milano. Il motivo? Devono stare vicino agli ospedali per un problema di salute della piccola Vittoria che li ha costretti a rivedere i piani per la vigilia.

"Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo. Per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo, ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza”, ha scritto Fedez.

Recentemente infatti la piccola Vittoria è stata colpita, come tanti bambini in tutta Italia, dal virus respiratorio sinciziale che l’ha costretta al ricovero in ospedale.

Anche la Ferragni ha dedicato una Instagram story alla vicenda: “Quest’anno non siamo fortunati con le vacanze”, dice visibilmente provata. “Leo non stava bene, aveva la febbre ieri e oggi non ce l’ha più, ha solo la tosse. Ora però la febbre l’ha presa Vitto”.

I bimbi “sono entrambi negativi”, precisa l’influencer, “ma visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, visto che qui siamo un po’ isolati. Non si sa mai...”.

