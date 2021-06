Prima vittoria di Bugo su Morgan nella lunga contesa in tribunale su “Sincero”, il brano portato a Sanremo nel 2020 dai due artisti e poi modificato da Morgan per ripicca.

Secondo il tribunale di Milano il testo cambiato viola i diritti economici degli editori e i diritti morali dei coautori: Morgan non può dunque riproporlo sui suoi canali Instagram o con qualsiasi altro mezzo di diffusione.

"Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d'urgenza proposto nei confronti di Marco Castoldi in arte Morgan da Edizioni Curci e Tetoyoshi Music Italia quali editori e dagli autori dell'opera 'Sincero' – fa sapere in una nota la Mescal, etichetta discografica di Bugo – e ha quindi ordinato a Morgan di rimuovere dalla sua pagina Instagram tali contenuti illeciti, gli ha ordinato di cessare future associazioni dell'opera 'Sincero' al testo modificato e deformato e ha disposto una penale a suo carico per ogni violazione di tali provvedimenti".

Ancora in sospeso invece la richiesta da parte dagli editori e degli autori di “Sincero” di 240mila euro di danni, la decisione è attesa dopo l’estate.

